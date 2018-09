Fuld fart til fordel for Fjordmark

Det var turen med den tidligere Le -Mans-vinder John Nielsen, der for alvor havde vist Mikkel, hvad en racerkører kan få ud af en Ferrari 488. I alt kørte John Nielsen og mere end 30 andre kørere 305.000 kroner ind til fordel for julemærkehjemmet. Det var lidt færre penge end året før, hvilket skyldtes, at der ikke på forhånd var solgt så mange VIP-billetter til erhvervslivet. På selve dagen gik salget bedre end sidste år og samlet set var arrangørerne godt tilfredse med resultatet.

Det er ikke hver dag, at man får mulighed for at køre med som passager hos en tidligere Le Mans-vinder. Det gjorde Mikkel, der kørte med John Nielsen ved rattet på Padborg Park. Foto: Gwyn Nissen.

Børnene først

For forstander Lasse Balsgaard var højdepunktet nået nærmest inden dagen begyndte. For inden gæsterne blev sluppet ind på Padborg Park, fik børnene fra julemærkehjemmet og deres søskende lov til at køre op til flere ture i Lamborghinier, Porscher, Ferrarier og andre dyre - og hurtige - sportsvogne.

- At se børnene inden køreturen og efter var en ganske særlig oplevelse. Det var virkelig en stor oplevelse for dem, konstaterer Lasse Balsgaard, som betegner dagen som fantastisk. Især var han glad fort den opbakning, som Ræs med Hjertet fik fra utallige hjælpere. Et stort korps af frivillige sørgede for, at det hele klappede på dagen: lige fra de hundredevis af køreture, som bilejerne kørte i deres biler, til sikkerhedsfolk, hjælpere til catering og meget andet.

- Jeg kan ikke andet end være beæret over den indsats, som folk har ydet. Det er hundredevis af frivillige timer, som har været med til at skaffe dette flotte resultat.