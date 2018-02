Fuld fart frem på revybilletter

Aabenraa: Allerede to måneder før premieren, er samtlige forestillinger i Aabenraa Revyen udsolgt.

Revyen har titlen Fuld fart frem, og også billetsalget har således levet op til navnet, og folkene bag har derfor udvidet med en ekstra forestilling torsdag 5. april. Men også her skal man skynde sig, da der kun er cirka 80 billetter tilbage. Årets revy tager et mix af lokale og nationale emner op til behandling, så der er noget for folk fra nær og fjern. Det nyligt overståede lokalvalg er naturligvis et tema, og mon ikke traditionen tro, at borgmesteren får et par "kærlige" ord med på vejen. Teksterne er skrevet af lokale samt professionelle tekstforfattere. Revyholdet består igen i år af Lone Kühler, Malene Kühler, Klaus Svanborg Pedersen, Thomas Møller, Hansi Karlsson og Maibrit Hansen. Revyen instrueres for 11. gang af Lasse Holy. Aabenraa Revyen opføres i Kongesalen på Folkehjem.