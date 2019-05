Fuglehandler rørt efter voldsom brand: Selv konkurrenter har tilbudt hjælp

Fuglehandler er rørt over den store hjælp, han har fået, efter at hans virksomhed brændte ned til grunden.

Tinglev: Det er en fattet indehaver af Tukan Pet Products i Tinglev, der gør status efter den voldsomme brand, der mandag aften og hele natten ødelagde hans virksomhed fuldstændig. Frederik Kjær sælger fugle og dyrefoder, og i bygningen på J. Schilgen Vej i Tinglev lykkedes det at redde mellem 400 og 500 eksotiske fugle ud af flammerne.

- Jeg har det rimelig godt og er forholdsvis rolig. Det vigtigste var, at vi fik reddet fuglene, og at ingen personer er kommet til skade. Resten er et spørgsmål om forsikring, siger Frederik Kjær, der foruden at være fuglehandler også er dyrlæge.

Branden, der også ramte andre virksomheder, og som muligvis er opstået hos Polyloop, der arbejder med genanvendelse af plastik, har dog givet stof til eftertanke hos Frederik Kjær på en positiv måde.

- Selv om jeg ikke har haft megen tid til at tænke over tingene, så er jeg virkelig rørt over den store hjælp, vi har fået fra alle sider. Selv konkurrenter har tilbudt at hjælpe os med lokaler, men det bliver nu ikke aktuelt, siger Frederik Kjær.