- Lindeskolen har for eksempel aldrig haft en rigtig bankkonto. Pengene fra forældrene gik i stedet ind på en konto oprettet af skolelederen, Allan Davies Madsen. Vi forsøgte på et tidspunkt at få oprettet en konto og et dankort, som var skolens, men fik at vide, at det ikke kunne lade sig gøre, fortæller Brian Ahrens.

AABENRAA: Den 15. september skulle Lindeskolen i Aabenraa have mindst 14 elever for at få tilskud fra staten. Elevtallet på denne dato var nede på kun seks, og derfor måtte skolen dreje nøglen.

Lindeskolen i Aabenraa blev til på initiativ fra Britt Bolving, der tidligere har været skoleleder på Brundlundskolen.Idéen var at skabe en skole for de særligt sensitive børn, der har svært ved at fungere i store klasser på nutidens folkeskoler. Formelt set lukkes skolen først, når det besluttes på en ekstraordinær generalforsamling, der holdes på Nygadehuset tirsdag den 2. oktober.

Elevtallet

Brian Ahrens er i lighed med andre forældre utilfreds med, at det eksakte antal elever aldrig er blevet oplyst.

- Det blev meldt ud, at der var 30-35 elever, men så mange har der aldrig været. Det var et fiktivt tal, siger han.

Jesper Schultz medgiver, at der aldrig har været indmeldt hverken 30 eller 35 børn i Lindeskolen.

- Vi har jo lagt indtil flere budgetter - nogle opererede med 35 elever - nogle med 45 elever. Det må være dér, misforståelsen er opstået, siger han.

Jesper Schultz oplyser, at antallet af indskrevne børn på første skoledag var 22, men at elevtallet hurtigt svandt ind, da nogle forældre syntes, Lindeskolen alligevel ikke var det rigtige tilbud til deres børn.

Britt Bolving, der er idékvinden bag Lindeskolen og havde plads i skolens bestyrelse, kan heller ikke genkende et elevtal på 30-35.

- Vi har, da vi lagde budgetter, stræbt efter, at der skulle være 30-35 elever, men det er jo noget andet, siger hun.

Brian Ahrens mener på den anden side, at forældrene har fået oplyst et fiktivt antal elever for at få dem til at være med. Han er glad for, at han ikke har flere penge i klemme i den kuldsejlede friskole.

- For cirka halvanden måned siden, fik vi en mail om, at det var mere økonomisk, hvis vi indbetalte vores skolepenge for et halvt år ad gangen. Det gjorde vi da heldigvis ikke, siger han.