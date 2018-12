Frustreret butiksejer deler ulovlig video: Tyverier har kostet mig kvart million

Indehaveren af Ønskebørn i Aabenraa, Vibeke Knudsen, har lagt en video af en butikstyv på Facebook. Hun håber, det kan statuere et eksempel og afskrække andre fra at gøre forsøget. Så er hun faktisk ligeglad med, at hun har gjort noget ulovligt.

- Indtil videre har butikstyverier kostet mig en kvart million kroner. Jeg gider simpelthen ikke mere, og så må jeg tage min straf. Jeg vil ikke blive ved med at give mit levebrød væk på den her måde, siger hun.

I løbet af de sidste par år har indehaveren af Ønskebørn i Aabenraa gentagne gange oplevet langfingrede butikstyve, der stjæler ting fra hendes butik. Torsdag i sidste uge skete det så igen, og det fik bægeret til at flyde over. Derfor har hun lagt en videooptagelse af det, som ligner en kvinde, der tilsyneladende stjæler noget sengetøj, op på butikkens Facebookside.

En advarsel

Hun føler ikke, det har nok konsekvenser, når butikstyvene bliver fanget. Selvom hun flere gange har været i retten og set tyven blive dømt, får hun aldrig sine varer igen, og hun ser heller aldrig en krone for dem.

- Butikstyven får en bøde, men jeg får ikke mine varer, og der er ingen forsikring, der kommer og betaler for mig. Bare inden for det sidste år har jeg haft cirka 15 butikstyverier, men jeg er holdt op med at anmelde dem. Det er simpelthen spild af min tid, siger Vibeke Knudsen.

Hun håber derfor, at videoen kan fungere som et skrækeksempel, så det afskrækker potentielle butikstyve fra at gøre forsøget.

- Det er en advarsel, som skal få folk til at lade være. Vi har faktisk været søde på den pågældende video, for man kan ikke se, hvem det er, hvis man ikke kender hende. Vi har kameraer overalt i butikken, som fanger det hele, og vi har skam meget bedre materiale, som vi har givet til politiet, siger Vibeke Knudsen.

Samtidig håber hun, at hendes frustrerede opråb kan gøre, at hun fremover får lov til at bruge sit videomateriale til at forebygge tyveri.

- Og hvis jeg ikke kan få lov til det, må politikerne betale vores tab. De er nødt til at forstå, at der ikke er nogen forsikring, der kan dække os, siger Vibeke Knudsen.