Frøslevlejrens Efterskole går ind i digital tidsalder

Frøslev: For to år siden gik Frøslevlejrens Efterskole forrest med oprettelse af linjen eSport. Med eSport har Frøslevlejrens Efterskole også set fordelen i at inddrage nye trends med de gode, gamle efterskoleværdier, og mangen en gamer har fået en oplevelse for livet med et efterskoleophold. Musiklinjen på Frøslevlejrens Efterskole har valgt at udbygge det fysiske sammenspil og sang med det elektroniske ved at oprette en gren, man kalder DJ/Producer. Eleverne vil lære at arbejde med alle Ableton-programmets funktioner og samples. De vil arbejde sammen med musiklinjens sangere, og skolen håber at kunne udgive de bedste hits på Spotify. Som elev på DJ/producer vil man også lære om sangskrivning og komposition, indspilning og redigering af vokal, mixe/master, remixe og meget mere. I øjeblikket er Frøslevlejrens Efterskole i gang med at indrette lokaler til denne gren af musiklinjen, som også vil åbne for muligheder på både dans-, teater-, film- og lyd & lyslinjen, da alle skolens forestillinger bliver sat sammen af elementer fra flere linjer.