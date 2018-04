Frivillige giver op: Svømmeklub lukker

Svømmeklubben i Tinglev har opgivet at finde frivillige til sine hold, og nu er det besluttet at opløse foreningen.

Tinglev: Mere end et halvt år uden vand i Tinglev Svømmebad. Krav om, at frivillige selv skal stå for al undervisningen, hvor man tidligere kunne trække på de kommunale livreddere til en anden pris end nu.

Det har været for høje bølger at forcere for Svømmeklubben Plask. Trods opråb fra bestyrelsen tilbage i januar mødte ingen ud over de tilbageværende tre bestyrelsesmedlemmer og to forhenværende op, da klubben forleden havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med håbet om, at det i 11. time kunne lykkedes at redde den traditionsrige klub.

Så nu venter kun en ekstra-ekstraordinær generalforsamling med lukning af klubben som eneste punkt på dagsordenen.

- Vi må jo bare konstatere, at opbakningen ikke er der. Vi har skrevet ud til samtlige knap 300 medlemmer, men der er overhovedet ikke kommet nogen reaktioner, siger Vivian Andresen, der gennem flere år har siddet i bestyrelsen, og som det til sidste har arbejdet for at redde klubben.