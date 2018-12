Frivillige er blevet gamle: Forening går måske glip af 50-års jubilæum

Halvandet år før Grænseegnens Marchforening kan fejre 50 års jubilæum, er foreningen i fare for at lukke på grund af for få frivillige.

Kruså: Ved sidste års Grænsemarch var der formentlig kun ganske få deltagere, der lagde mærke til, at arrangementet blev gennemført med det yderste af neglene.

- Cirka tre uger før Grænsemarchen var vi på nippet til at aflyse marchen, da vi ikke kunne få "hjælperkorpset" til at gå op, fortæller foreningens formand, Lone Lundin.

Heldigvis lykkedes det i sidste øjeblik at finde hjælpere nok og trods alt gennemføre arrangementet.

- Og marchgængerne mærkede ikke den frustrerende situation, som vi faktisk stod i - takket være hjælperne og en fattet bestyrelse, lyder det fra Lone Lundin.

Situationen er dog ikke blevet bedre siden da - snarere tværtimod. For da Grænseegnens Marchforening holdt sin årlige generalforsamling i november, måtte bestyrelsen konstatere, at forsamlingen ikke kunne mønstre det krævede antal medlemmer, hvorfor der nu indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling midt i januar 2019.

Bestyrelsen består normalt af seks personer - men to af medlemmerne har ikke ønsket genvalg.

- Det er utrolig svært at finde frivillige, der også vil gå ind i bestyrelses-arbejdet. Nu er vi så fire tilbage. Men det er for få til så stort et arrangement, som Grænsemarchen trods alt er. Vi bliver for sårbare. Vi er nødt til at være flere for at have nogen at trække på til det praktiske arbejde, som på nogle områder er meget omfattende - specielt til ruteafmærkningerne. Og uden ruter er der ingen Grænsemarch, forklarer Lone Lundin, der også på den lange bane er en anelse bekymret.

For i 2020 venter foreningens 50-års jubilæum.

- Vi syntes i bestyrelsen, at det vil være rigtig rigtig ærgerligt, såfremt vi ikke kan få vort 50-års jubilæum i 2020 gennemført og må lukke ned her kun halvandet år før.

Grænseegnens Marchforening har for tiden godt 70 medlemmer. Der burde da være nogen blandt medlemmerne, der kunne tænke sig at levere lidt frivilligt foreningsarbejde, mener Lone Lundin.

- At være i bestyrelsen er ikke så stor en byrde, som mange tror, da flere af de tunge poster såsom kassererjobbet eller ansøgning om tilladelser er delt ud. Vi er mere ude efter at få folk i bestyrelsen, som gerne vil være aktive hjælpere.

Og de må gerne være af yngre dato, bemærker hun med henvisning til, at bestyrelsen efterhånden har en meget høj gennemsnitsalder.

- Vi er alle 50+ - i hvert fald - og pensionister. Det er typisk for den slags foreningsarbejde: det er de gamle, der fører det videre.

Og så vil Lone Lundin gerne mane et rygte i jorden om, at Grænsemarchen udelukkende er en militær march.

- Marchen er for alle. Grænsemarchen er ikke kun en militær march, men en march, hvor alle kan være med - både unge og ældre. Derudover er det også en god og billig motionsform.