Frivillige brandmænd er blevet en mangelvare

Aabenraa: 2017 var på flere områder et hårdt år for Aabenraa Frivillige Brandværn. Året begyndte med store oversvømmelser ved Aabenraa Havn og andre steder i byen, og midt i september var der en stor olieforurening i havnen, der bredte sig ud i fjorden. Det var to hændelser, der for alvor kostede kræfter, men rent mandskabsmæssigt har Aabenraa Frivillige Brandværn også haft sit at slås med sidste år.

- Fem mand valgte af forskellige årsager at stoppe i løbet af året, så vi sluttede året af med 28 frivillige, og det er i underkanten af, hvad vi har behov for. Vi skulle gerne være mellem 30 og 34 frivillige brandmænd, siger Kim Christensen, der er brandkaptajn for Aabenraa Frivillige Brandværn.

Problemet for Aabenraa Frivillige Brandværn er få nye brandmænd ind i staben.

- Det er blevet sværere at rekruttere frivillige, selv om vi oplever, at der er mange, der gerne vil være brandmænd. Sagen er bare den, at der ikke er den store velvilje blandt virksomheder til at lade medarbejdere få fri, hvis der eksempelvis opstår en brand, siger Kim Christensen.