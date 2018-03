Fritidskonsulent: Vi skal nok forsøge at hjælpe

- Der er ikke længere krav om et sikringsrum ved nye skolebyggerier som dét, skytteforeningen benytter nu, og skolen har ikke behov for en kælder, så det er ikke en mulighed, siger Kim Hovmand Larsen, der fortæller, at der også har været tale om at sætte flytbare vægge op i hallen, men så vil foreningens medlemmer ikke længere som nu kunne komme og gå, når det passer dem.

Ingen panik endnu

Skytteforeningens kvaler er derfor gået videre til kommunens kultur- og fritidsafdeling, hvor fritidskonsulent Ulrik Rohden sidder med sagen.

- Vi har holdt møde med foreningen. Overordnet kan man sige, at vi er blevet enige om, at foreningen nu kommer med et overslag over, hvad det vil koste at bygge nyt, og så ser vi samtidig i fællesskab på, om der er nogle eksisterende faciliteter i Rødekro, der eventuelt kunne bruges, forklarer Ulrik Rohden, der her nævner, at blandt andet produktionsskolen Merittens lokaler eller den tidligere materialegård på Trondhjemsvej er blevet drøftet, men han understreger, at det indtil videre kun er strøtanker.

- Der er jo ingen panik endnu, siger han videre med tanke på, at det slet ikke er afgjort, hvad der skal ske med bygningerne i Vestergade, når Hærvejsskolen rykker ud. Det vil stadig være kommunen, der ejer dem, så der er ingen, der siger, at skytteforeningen nødvendigvis skal ud samtidig.