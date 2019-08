Frisør og hundeklipper åbner fælles salon

Aabenraa: Hvis du er kommet forbi Rugkobbel-krydset det seneste stykke tid, har du måske lagt mærke til, at der sker noget i det tomme lokale i den store røde bygning lige ved krydset.

Her i Rugkobbel 2B har frisør Tommy Karsai, hans elev Thomas Arlyk og hundeklipper Maj Guldmaj de seneste uger knoklet for at opfylde en drøm: En fælles salon.

- Vi klipper både mennesker og hunde, men ikke på den måde, at du bliver klippet sammen med din hund. Salonen er delt op, så der er hundeklip i den forreste del ud mod krydset, mens min frisørsalon ligger bagerst i bygningen, forklarer 32-årige Tommy Karsai, som oprindeligt er fra Padborg.

Idéen opstod, da Maj Guldmaj tog fat i Tommy Karsai, da hun gerne ville lave noget sammen med ham. De har kendt hinanden i længere tid, og hun synes, det kunne være sjovt at kombinere deres to professioner.

- Det er noget nyt og anderledes, og jeg tror, vi er de første i Danmark, der laver en kombisalon. Der er ingen sommerfugle i maven over den her åbning, for vi ved, at hinanden er dygtige, men det er selvfølgelig spændende at se, hvordan det kommer til at spille med hund og mennesker dør om dør, siger Tommy Karsai.

Mens Maj Guldmaj har klippet hunde i København og Guderup indtil nu, så har Tommy Karsai tidligere slået sine folder i frisørsaloner i Aabenraa. Han har også prøvet at have sin egen salon før, så springet til selvstændig er ikke nyt for ham. Til gengæld er det nyt for ham at skulle uddanne én af sine venner.