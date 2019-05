Friskole har fundet ny leder på Fyn

- Nogle gange mødes man bare på det rigtige tidspunkt - det er det, der er sket her.

- Vi havde 15 ansøgere, men vi var enige om, det skulle være Nils. Som han selv beskrev det, så tænkte han "det er lige mig", da han så stillingsopslaget - og hvis man skal sige det meget kort, så er det også den følelse, vi sad med. At vi har fundet den mand, vi tænker, er den rigtige til at videreføre det værdisæt, vi har på friskolen og i naturbørnehaven, forklarer Michael Metzsch og tilføjer:

- Der kom et sted mellem 70 og 80, og de var lige så begejstrede som os, så de stemte alle sammen ja, fortæller bestyrelsesformand Michael Metzsch, der dermed kunne gøre det officielt, at det bliver den 56-årige Nils Edmond Pedersen, der 1. august træder til som ny leder af skolen og naturbørnehaven på toppen af Bjerggade.

Aabenraa: Bestyrelsen for Aabenraa Friskole og Naturbørnehave har holdt kortene tæt ind til kroppen. Indtil torsdagens ekstraordinære generalforsamling, hvor en ny leder skulle godkendes, var det en velbevaret hemmelighed, hvem ansættelsesudvalget havde peget på som afløser for Werner Sternberg.

Tilbage til Sønderjylland

Og det er lige præcis sådan, Nils Edmond Pedersen også har det. Han kommer fra et job som leder af mellemtrinnet på Øhavsskolen i Faaborg - en stor folkeskole med 700 elever - men har gennem længere tid gået med tanken om, at han godt kunne tænke sig prøve noget andet end at være i folkeskolen.

- Beskrivelsen af Aabenraa Friskole var det, jeg bevidst og ubevidst har gået og drømt om. Engagerede forældre, børn, der gerne vil det, og et stort fællesskab, forklarer den nyansatte friskoleleder, der dermed vender tilbage til det Sønderjylland, hvor han og hustruen Sanne boede fra 1990 til 2000, og hvor alle deres fire børn er født.

- Dengang underviste jeg på Musik- og Teaterhøjskolen i Toftlund, og i de her dage, hvor Sanne og jeg er gået rundt i Aabenraa, er vi allerede stødt ind i nogle, vi kender fra dengang. Så der er lidt som at være kommet hjem, siger Nils Edmund Pedersen.