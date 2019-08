Frikorps Dannebrog: To kunstnere sætter nationalismen på spidsen

Kunstnerduoen Herschbach & Møller har oprettet et Frikorps Dannebrog for at vogte grænsen. Både uniform og våben er lidt specielle og det hele er et ironisk indspark i debatten om grænsekontrol, vildsvinehegn og maskeringsforbud.

Sønderjylland: Det er stærke sager, der vil møde én i Sønderjyllandshallens foyer i den kommende tid. Store billeder af uniformerede grænsevogtere med svinemasker, der hver især er bevæbnet med en møggreb. Det er Frikorps Dannebrog, der er på spil, og selv om det er for sjov er det også dybt alvorligt. Det er de to kunstnere Søren Møller og Markus Herschbach, der står bag. De har de seneste 15 år arbejdet sammen og virkemidlet er som regel at sætte ting på spidsen og give dem et lille tvist galskab. Det nystiftede Frikorps Dannebrog søger nye medlemmer må man forstå. - Vi er der, hvor andre svigter. Vi har øjne i natten og meddelere i landskabet, lyder det i frikorpsets hvervningsmateriale. Frikorpset er stiftet i anledning af Grænselandsudstillingen, der åbner på lørdag og vises frem til den 1. september.

Vi frygter det værste og fremmaner det værste scenarie, vi kan forestille os ved den dansk-tyske grænse: At Frikorps Dannebrog etableres drevet af national angst. Herschbach & Møller

Foto: Timo Battefeld Både reklamemateriale og forklarende tekster ligger klar. Foto: Timo Battefeld

Alvoren - Hegnet ved grænsen er på ingen måde en sikring mod svinepest. Smitten kan komme hertil på mange andre måder. Hegnet er symbolsk. Det skal vise, at her er en grænse, siger Søren Møller, der udgør den ene halvdel af kunstnerduoen. - Hvis man vil holde det onde ude, så holder man også det gode ude. Det skal man lige huske, tilføjer han. - Det med de uniformerede højrenationalistiske korps er jo ikke for sjov. De findes allerede for eksempel i Østeuropa og i USA. - 2020 er 100-året for Genforeningen, og denne grænse har vi jo tacklet på en fantastisk måde. De to folk på begge sider af grænsen er meget lig hinanden, siger Søren Møller, som godt kan lide at komme i Tyskland - ikke mindst i Berlin. Hans kunstnerkompagnon, Markus Herschbach, er født i Trier, men bor i dag i Løjt. Deres samarbejde er i sig selv et symbol på mellemfolkelig forståelse.

Foto: Timo Battefeld En Frikorps Dannebrog-mand bruger møggreb som våben. Foto: Timo Battefeld

Hvad nu hvis De to kunstnere bag Frikorps Dannebrog er bevidste om, at deres ironiske kommentar ligger så tæt op ad den virkelige højrenationalisme, at den kan forveksles. For eksempel af skoleelever, som kommer på Grænselandsudstillingen. De har derfor lavet en forklarende tekst, som de håber, at lærerne vil bruge. Set fra Herschbach & Møllers vinkel er der ingen tvivl om, at nationale korps som det fiktive Frikorps Dannebrog først og fremmest er drevet af angst. - Nationalisme kombineret med angst er grobund for kræfter, vi under ingen omstændigheder ønsker at fremme. Kunstens rolle er at være den seismograf, der måler landenes, klodens stemningsleje og aktivitet, skriver de to blandt andet.