Som et forsøg får lokalrådene i Løjt, Tinglev og Bolderslev selv mulighed for at råde over penge fra puljen til områdefornyelse. Det skal få flere til at komme med idéer til mindre projekter, der kan løfte de tre byer.

Aabenraa: Eigil List glæder sig. Han er formand for Løjtlands Fællesråd, og politikerne i udvalget for land og by har netop nikket ja til, at rådet fremover selv vil kunne fordele en portion af de penge, der er sat af til områdefornyelse. Sammen med Tinglev og Bolderslev vil løjtingerne indgå i et etårigt forsøg, hvor de kan gå uden om den kommunale administration, hvis det drejer sig om lokale projekter til under 50.000 kroner. I Løjt og Tinglev vil man få 200.000 kroner, i Bolderslev det halve. - Vi meget godt tilfredse med den her model, for det gør processen meget mere enkelt, siger Eigil List, der tror, flere gode småprojekter er blevet opgivet på forhånd, når folk ser den store ansøgningsprocedure, der hidtil har været.

Nej til altid at blive hørt Kommunens mange lokalråd har i Det Fælles Udviklingsråd for Lokalsamfund et fælles talerør. Herfra har man ønsket at blive høringspart, så alle politiske beslutninger, hvor det måtte være relevant, skal i tvungen høring hos rådet.

Det har vækstudvalget for land og by dog modsat sig. Ikke, fordi man ikke vil høre, hvad lokalrådene mener, men det vil blive en tung omgang rent administrativt at gøre det tvunget.

- Vi går i tænkeboks og forsøger at finde en model med mest mulig involvering, uden det tynger hverken rådene eller forvaltningen, siger udvalgsformand Philip Tietje (V).

Hele rådet involveres Formanden for Løjtlands Fællesråd forsikrer, at der vil blive stillet de samme krav til projekterne som hidtil, men vejen til pengene bliver direkte. - Nu har vi først lige fået besked om, at forsøget bliver til noget, så vi har ikke organiseret os endnu, men vi har talt om, at det herude bliver hele rådet og ikke kun tre-fire stykker i et udvalg, der skal tage stilling til de ansøgninger, der måtte komme, siger Eigil List, der oplyser, at byplanlægger Anna Clausen vil komme forbi på generalforsamlingen den 18. marts og fortælle mere om den nye ordning.

Fuld opbakning Blandt politikerne i udvalget for land og by var der fuld opbakningen til forvaltningens forslag om at ændre på modellen for, hvordan områdefornyelsespengene skal administreres. - Jo tættere på borgerne, beslutningerne træffes, jo bedre. Det hele handler jo om at føle ejerskab, og den bliver større, hvis man har mulighed for at gennemføre nogle ting på egen hånd, siger udvalgsformand Philip Tietje (V), der siger, at beslutningen skal ses som et led i hele landdistriktspolitikken, der har til formål at vise 'at vi vil altså landdistrikterne', som han udtrykker det. Om et år vil forvaltningen og lokalrådene vurdere, hvordan den nye ordning har fungeret, og er det gået godt, kan de beslutte, at den skal fortsætte i resten af områdefornyelsesperioderne.