Aabenraa: Byrumsudstillingen "100% Fremmed?" med 100 portrætter af borgere med flygtningebaggrund kommer på sin store danmarksrejse til Aabenraa 8. august-1. september og i Frøslevlejren 2.-18. september. Her udvides udstillingen med 10 portrætter af lokale borgere med flygtningebaggrund, som statistisk repræsenterer den gruppe af mennesker, der er kommet til Aabenraa som flygtninge siden 1956.

Én af dem er 29-årige Abdullah Sakka. Hans livshistorie er en lidt anden end de flestes her til lands med en baggrund i det krigshærgede Syrien. Det vil han gerne fortælle om i et foredrag kl. 16.30 28. februar på Aabenraa Bibliotek. Han kalder det selv storytelling under titlen "Mit møde med Danmark".

- Nogle tror, at danskere er lukkede og racister, og det kan man godt tro, hvis man kun lytter til det i medierne, men det er ikke sådan, jeg ser danskerne, men derimod som åbne og imødekommende mennesker, siger Abdullah Sakka på et næsten perfekt dansk.

Han er ærgerlig over, at han og andre bliver set som en samlet problematisk gruppe, og ikke som enkelte individer, der hver i sær kan bidrage.