Fremgang: Flere vil reklamere på kommunens infotavler

AABENRAA: Til at begynde med kneb det temmelig meget med at få udlejet pladsen på kommunens elektroniske infotavler. Dengang kostede det 1750 kroner for en uge, når en forening ville fortælle de forbipasserende om et arrangement på de nye tavler, der står i Kruså, Rødekro, Tinglev og Aabenraa.

Derfor var det ofte kun kommunen selv, der bekendtgjorde sine arrangementer på infotavlerne.

Men i efteråret vedtog politikerne nye retningslinjer for at få flere foreninger til at bruge tavlerne. Nu koster det blot 500 kroner for en uges reklamer.

- Det har hjulpet rigtigt meget. Vi har mange flere annoncer på tavlerne nu, fortæller Tom Wienke, der er sekretariatsleder i kommunens afdeling for kultur, miljø og erhverv.

Han vurderer, at kommunen sagtens kan tjene det ind, som den går glip af med de lavere priser og måske mere til.

- Hvis vi havde fortsat med de første retningslinjer, havde vi haft et dundrende underskud. Meningen er ikke, at infotavlerne skal give overskud. Det skal gerne hvile i sig selv, og så give besøgende et indtryk af de mange forskellige ting, der sker i kommunen, siger Tom Wienke.