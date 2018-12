Fremadstormende idrætsforening får kontant skulderklap

Varnæs-Bovrup Idrætsforening har undergået en rivende udvikling. Det kvitterer Aabenraa Kommune for ved at øge lokaletilskuddet, så foreningen nu får fem gange så meget.

- Vi har som kommune kun interesse i, at der kommer så mange som muligt ud og bevæger sig, at vi har et foreningsliv, der virker, og at vi har en masse aktive, frivillige foreningsfolk, der sætter noget i gang. Så det er godt arbejde hele vejen igennem af Varnæs-Bovrup, siger Lars Kristensen.

Således har politikerne i kultur- og fritidsudvalget nikket ja til at forhøje idrætsforeningens lokaletilskud fra 20.000 kroner til 100.000 kroner. Tidligere har foreningen modtaget tilskud for 90 timer, men det reelle tal er langt større, og i 2019 forventer den at have udgifter til 800 timer.

Varnæs-Bovrup: Et stigende medlemstal og et højt aktivitetsniveau i Varnæs-Bovrup Idrætsforening bliver nu belønnet af Aabenraa Kommune.

Fra 400 til 900

Foreningen har tidligere haft mellem 400 og 500 medlemmer og var nede at vende under 400 medlemmer tilbage i 2007. Men siden er det med enkelte undtagelser kun gået én vej, nemlig frem. Her ved udgangen af 2018 er der cirka 900 medlemmer i VBIF. Størstedelen er unge under 25 år.

Fremgangen skyldes ifølge foreningen en kombination af, at der er kommet flere nye kræfter til på ledersiden, og at der kom nye ledere til på Sundeved Efterskole. Det betød nemlig, at der blev lukket betydeligt mere op for, at VBIF kunne bruge Sundeved Efterskole, som er der, foreningen bruger størstedelen af sine timer. Derudover lejer VBIF sig også lidt ind på Gråsten Skole, men den del kan Aabenraa Kommune ikke give tilskud til.

Med til udvalgets beslutning hører det, at tilskuddet bliver justeret, hvis praksis over for lignende foreninger, der lejer sig ind hos private, ændres generelt.