- Men vi vil også gerne bygge en vaskehal og på sigt også en garage og et højlager. Vi har også talt med Røde Kro om at sælge et areal til dem, så de har mulighed for at udvide, forklarer han.

Uddeler Torben Damgaard fortæller, at der ofte er godt fyldt op på Brugsens parkeringsplads, og derfor er planen blandt andet at udvide pladsen.

SuperBrugsen købte arealet for to år siden med det formål at bygge nyt og få mere plads til parkering.

- Vi vil meget gerne plante dobbelt så meget skov et andet sted, hvor kommunen gerne vil have det, men alligevel kan vi ikke få lov at fælde vores egen skov, fortæller Inge Callesen, der er formand for SuperBrugsens bestyrelse.

En gammel lov fra 1805 beskytter skove, der har status som fredskov, og derfor har Miljøstyrelsen sagt nej til fældning. Selv om SuperBrugsen har allieret sig med flere politikere, er det endnu ikke lykkedes at få Miljøstyrelsen til at ændre mening.

Men ikke desto mindre må SuperBrugsen ikke fælde træerne for at udvide parkeringspladsen eller bygge nyt på arealet. Der er nemlig tale om fredskov, som man ikke bare kan fælde.

Rødekro: Det ser ikke ud af meget, det stykke skov, der adskiller SuperBrugsens parkeringsplads fra jernbanesporet. Nogle ville måske gå så vidt at kalde det et udvidet læhegn.

SuperBrugsen i Rødekro har mange kunder og en høj omsætning. Det betyder, at der er pres på lagerfaciliteterne, og drømmen er derfor at bygge et højlager i tilknytning til det eksisterende lager.Det er planen, at en kommende vaskehal skal opføres med indkørsel fra Vestergade. Den nuværende garagebygning skal flyttes, og så skal der etableres flere parkeringspladser. Men det hele afhænger af, at SuperBrugsen kan få lov til at fælde den 20 meter brede skov ind mod jernbanen.

Opbakning

SuperBrugsen har fuld opbakning fra Aabenraa Kommune.

- En sag som denne her, hvor man følger principper bare for princippernes skyld, gør det svært for menigmand at bevare tilliden til de afgørelser, der træffes centralt, mener borgmester Thomas Andresen (V), som har skrevet til Miljøstyrelsen for at bakke SuperBrugsen op.

Uddeler Torben Damgaard har været en tur i København sammen med formand Inge Callesen for at forklare tingene for Folketingets miljøudvalg.

- Politikerne i udvalget synes også, der er fjollet, at vi ikke kan få lov til at fælde træerne, selv om vi gerne vil plante skov et andet sted, forklarer Inge Callesen.

Torben Damgaard kan ikke rigtigt se værdien i det brede læhegn ind mod banen.

- Det er jo ingen forældre, der vil lade deres børn lege i en skov lige op og ned af jernbanen. Men hvis vi plantede skov et andet sted, kunne den også bruges til rekreative formål, mener han.

SuperBrugsen har nu anket Miljøstyrelsens afgørelse, og samtidig er bestyrelsen gået i gang med forarbejdet til en ny lokalplan for området, der muliggør byggeplanerne.