Fransk opkøb gør Elvstrøm Sails til verdens næststørste

Der er højsæson hos Elvstrøm Sails i øjeblikket, så der er rigtigt travlt. Alle de praktiske ting med at få to gjort til én i forhold til det danske selskab og nyindkøbet i Frankrig må derfor vente til efter sommeferien. Arkivfoto: Claus Thorsted

Elvstrøm Sails har købt rettighederne til det franske marked tilbage. Det giver ekstra optimisme efter et år, hvor væksten ellers også har været høj.

Aabenraa: Sammenligner man med året før, ser et overskud på 2,8 millioner kroner selvfølgelig ikke så godt ud som 6,2 millioner kroner. Men i år er det vigtigt at huske at kigge på andet end bundlinjen i Elvstrøm Sails' regnskab for 2016/17, som netop er blevet offentliggjort. Aabenraas store sejlproducent har nemlig i det forgange år lagt skinnerne til det, administrerende direktør Niels Bjerregaard forventer bliver et ryk af de store. Elvstrøm Sails har nemlig købt rettighederne til det franske marked, som er verdens største. Ja, faktisk har man bare købt sig selv. Forhistorien er denne: Da den legendariske OL-sejler Paul Elvstrøm i 1954 begyndte at sy sejl i sin kælder, var det sammen med en god ven og kompagnon, Erik Johansen. Sammen grundlagde de siden et datterselskab i Cannes, som Johansen overtog, da de på et tidspunkt gik hver til sit.

Ændring i ledelsen Elvstrøm Sails sagde i efteråret farvel til salgschef Per Weiskvist, der valgte at blive chef for marinaen i hjembyen Nyborg.Direktionen består derfor nu kun af administrerende direktør Niels Bjerregaard og kommerciel direktør Jesper Bank. Til gengæld er Finn Mortensen hentet til fra Danfoss som ansvarlig for indkøb, logistik, produktion og design.



- Det var ting, jeg tidligere tog mig af, så nu har jeg fået frigivet tid til salg. Så må vi se, om det er sådan, det også fortsat skal være, siger Niels Bjerregaard.



Hovedaktionærerne i Elvstrøm Sails er Abena A/S og Fayard Holding A/S, tidligere Fredericia Skibsværft, der ejes af forhenværende elitesejler Thomas Andersen.

Alt under ét tag - Selskabet havde rettighederne til varemærket og markedet i Frankrig, men de har siden finanskrisen været i voldsomme, økonomiske problemer, så derfor fik vi muligheden for at få det hele under ét tag igen. Det har vi brugt en del penge på, forklarer Niels Bjerregaard, der oplyser, at det franske marked alene udgør, hvad der svarer til en tredjedel af Elvstrøms Sails' nuværende omsætning, der jo er hentet hjem i hele resten af verden. - Vi går rundt og siger, at vi nu er verdens næststørste sejlproducent, og der er da ingen, der har modsagt os, summerer den administrerende direktør op, og han understreger, at det ikke er det franske opkøb alene, der gør det. Handlen faldt nemlig først på plads, lige inden årsregnskabet blev afsluttet.