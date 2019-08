Fra mekaniker til bilsyn: Murat vil have hygge i sit firma

Han er uddannet mekaniker hos Mercedes- og Peugeot-forhandler P. Christensen i Kolding og har som sådan mange års erfaring i branchen. Men det var ønsket om at blive selvstændig, der fik ham over i et andet spor, hvor det godt nok stadig handler om biler, men denne gang uafhængig af mærker eller kæder.

- Med indretningen vil jeg gerne signalere, at det er en anderledes synshal, blandt andet ved at bruge dæk som bordben og olietønder som dekoration. Kunderne skal føle sig velkomne her, siger Murat Tabur.

For det er præcis sådan, indehaveren gerne vil have det.

Vil bestemme selv

Så efter at have gennemført Færdselsstyrelsens uddannelse for synsvirksomhed gik han i gang med at indrette en ellers tom lagerhal i Aabenraa erhvervspark til formålet.

- Jeg ville være selvstændig - netop for at kunne bestemme selv. Det giver større frihed til at gøre kunden tilfreds. Det giver en helt anden arbejdsglæde - for der er kun mig, fortæller Murat Tabur, der har boet 27 år i Aabenraa.

Hvilket også er årsagen til, at han etablerer eget firma i byen.

- Jeg var træt af at køre ud af byen, hver gang jeg skulle på arbejde.

Murat Tabur ved godt, at der hviler et stort ansvar på ham, når han skal syne kundernes biler. Men dels har han sin mangeårige faglighed at bygge på, dels er han selv underlagt såkaldte kontrolsyn fra Færdselsstyrelsen.

- Alt, hvad jeg foretager mig, registreres online hos Færdselsstyrelsen. De kan hele tiden se, hvad jeg laver, og hvordan jeg udfører mit arbejde. De kommer også på uanmeldte kontrolbesøg og gennemgår en bil, som jeg netop har synet. Det giver tryghed for kunden og sikrer kvaliteten i arbejdet, mener Murat Tabur.

Han ved godt, at ikke mindst begyndelsen kan være vanskelig. Kunderne skal vide, at han er der.

- Jeg vil gerne adskille mig lidt fra de andre bilsyn. Derfor holder jeg åbent hver søndag i august og september fra kl. 10-15. Det findes ikke andre steder i Aabenraa, siger han.