Fra idé til virkelighed: Ridecenter for islandske heste opstår på den bare mark

Dorte Støy og Jørgen Stærmose har brugt to år på at etablere et såkaldt ovalbane-anlæg. Det er beregnet til konkurrencer med islandske heste. Anlægget har internationale mål - og er det eneste af sin slags i Syd- og Sønderjylland. Indvielse finder sted 14. april med en messe for islandske heste og ryttere.

Fårhus: Der er vendt godt og grundig om på ejendommen Skyttehus ved Kraglund: den tidligere grisestald er omdannet til beboelse - og i den tidligere kostald er der nu indrettet plads til knap 30 heste.

Islandske heste, vel at mærke.

For indehaverne Dorte Støy og Jørgen Stærmose er vilde med islandske heste og sporten på hesteryg. Og nu vil de omdanne "Stald Skyttehus" til et regulært center for islandske heste.

Faktisk er de allerede godt i gang med at etablere et ride-anlæg efter internationale mål med to ovalbaner på henholdsvis 250 og 300 meter samt en lige strækning på 300 meter.

- Det betyder, at vi kan afvikle både stævner og konkurrencer inden for islænder-ridning. Vi skal helt til Neumünster i syd eller Herning i nord for at finde et anlæg i tilsvarende størrelse. Det betyder for vores sport, at vi kan udvide det grænseoverskridende samarbejde med vores tyske islænderheste-venner endnu mere og få de helt store internationale stævner til vores landsdel. Det kan blive kæmpestort - og sjovt, fortæller Jørgen Stærmose.

Egentlig havde de slet ikke så store tanker i begyndelsen.

- Vi havde snakket om at lave en lille bane - bare til os selv. Men vores træner mente, at vi lige så godt kunne gå linen ud og så bygge et anlæg, der opfylder kravene til blandt andet VM i ridning med islandske heste, fortæller Dorte Støy.