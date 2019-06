Fra gemmerne: Kunstgave til sønderjyderne kommer frem i lyset

Op til genforeningen i 1920 blev danske kunstnere opfordret til at donere værker, der skulle være med til at styrke dansk kultur syd for det, der dengang var grænsen. "Kunstnergaven til Sønderjylland" har siden levet en hengemt tilværelse, men nu kommer den til ære og værdighed på Brundlund Slot.

Aabenraa: 2020 kommer til at stå i festens tegn i Sønderjylland. For naturligvis skal det markeres, at det er 100 året for, at "en røvet Datter, dybt begrædt, er kommen frelst tilbage", som digteren Henrik Pontoppidan så poetisk udtrykte det, da det stod klart, at Sønderjylland efter 54 års preussisk herredømme atter blev dansk.

Opvarmningen til fejringen er allerede så småt begyndt. Nu også på Kunstmuseet Brundlund Slot i Aabenraa, hvor der lørdag er fernisering på udstillingen "Givet med glad sind - Kunstnergaven til Sønderjylland".

Det er museumsinspektør Iben Johansen, der har haft ansvaret for at dykke ned i de over 400 værker, som danske kunstnere i årene 1914 til 1920 donerede til den sønderjysk sag.

Da der i januar 1914 blev taget initiativ til indsamlingen, var formålet, at værkerne skulle hænge i de sønderjyske forsamlingshuse, hvor sønderjyderne - i de 50 år, der var gået siden nederlaget i 1864 - med deres kaffeborde og fællessang holdt fast i båndene til fædrelandet.