Fra bomstærk til kørestol: Jonas vil hjælpe unge i trafikken

- Jeg skal sidde i kørestol resten af mit liv. Hvis man overhovedet kan kalde det et liv. Jeg følte, at det var bedre, hvis jeg ikke havde overlevet, sagde han om den første tid, efter han var vågnet.

Jonas Mahler var i 2002 som mange andre 20-årige - han festede og hyggede sig. Men en nat gik det galt, og Jonas Mahler fik hjertestop og en blødning i hjernen som følge af ulykken. Han sidder i dag i kørestol. Han døde lige der på asfalten. Han blev genoplivet til et følelsesmæssigt kaos, hvor han ingenting kunne selv, og i den første tid vidste lægerne ikke, om Jonas Mahler overhovedet ville klare den. Han lå i respirator, var tilsluttet fire maskiner og et virvar af slanger i hovedet og i kroppen.

Usårlig

Før ulykken følte Jonas Mahler sig uovervindelig og usårlig. Han var i sit livs topform efter at have aftjent sin værnepligt.

- Verden lå for mine fødder, og der var ikke det, jeg ikke kunne. Mulighederne virkede uendelige, fortalte han og fortsatte, mens han pegede på sig selv:

- Når man træffer et valg, hvor man udsætter sig selv for fare, så er det ikke kun her, det rammer. Alle har familie og netværk, der bliver trukket med igennem ulykken. Det er aldrig kun en selv, det går ud over.