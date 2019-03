Fra biogas til børn: Karsten er klar til ny udfordring

Karsten Gram glæder sig til at begynde et nyt kapital i sit arbejdsliv. Nu skal der sættes gang i udviklingen, og det kan blandt andet betyde, at flere institutioner skal ind under FDDB-paraplyen. Et nyt økonomi- og lønsystem betyder, at alle bånd til Aabenraa Kommune er løst på det område. Arkivfoto: Ulrik Pedersen

Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa har ansat tidligere landdistriktscoach Karsten Gram som ny forretningsfører. Første opgave bliver at få sat det længe ventede byggeri af den nye Naldtanglejren i gang.

Aabenraa: Hans første arbejdsdag er 1. april. Men den er god nok: Aabenraa Kommunes tidligere landdistriktscoach Karsten Gram er Foreningen De Danske Børneinstitutioner - FDDB's - nye forretningsfører. Det kunne formand Kim Wollesen afsløre ved foreningens generalforsamling torsdag aften, hvor han samtidig kunne fortælle, at man nu langt, langt, langt om længe er klar til at gå i gang med at opføre den nye Naldtanglejren. - Vi har fået samlet én million kroner ind oven i de otte millioner, vi har fået fra A. P. Møller Fonden, og selv om det ikke helt er nok, så går vi i gang nu, fortæller Kim Wollesen, der forventer, at projektet sendes i udbud i løbet af en måneds tid, og at den nye feriekoloni på Varnæshoved vil kunne stå klar næste forår.

Ny medarbejder Ud over Karsten Gram har FDDB også ansat Maibritt Sand Nielsen på kontoret. Foreningens tidligere næstformand skal på sigt afløse sekretær Birthe Laursen Dall, der går på pension til efteråret.

Det er Olga Petersen, der siden Povl Kylling Petersens farvel har varetaget opgaven som kontorleder. Hun går nu på pension.

FDDB har i mange år haft til huse på Forstallé 13, men har nu lejet sig ind i et kontor i Vestergade.

En skarpere profil Ved siden af arbejdet med at styre Naldtang-projektet er planen, at Karsten Gram - som forgængeren Povl Kylling Petersen gjorde, indtil han for halvandet år siden gik på pension - skal tegne en skarpere, politisk profil af FDDB og de i øjeblikket 14 selvejende institutioner, foreningen repræsenterer. - Vi skal igen ud og fortælle, hvad det er, vi egentlig kan, og vi syntes, Karsten passede godt ind i den profil, forklarer Kim Wollesen. Karsten Gram glæder sig da også til at komme i gang med sit nye arbejdsliv. - Efter jeg stoppede som landdistriktscoach, har jeg været deltidsansat hos LandboSyd i deres biogas-projekt, men min opgave dér er slut nu, og jeg tænkte, tiden var inde til at prøve noget helt nyt, forklarer den nye forretningsfører, der ser frem til at skulle sparre med de 14 daginstitutionsledere. - Der er selvfølgelig også en administrativ del, men jeg skal sørge for, at der også bliver tid til udvikling. Jeg har ikke taget det her job for at være administrator, slår Karsten Gram fast.

Verdens fedeste feriested Han har ingen erfaring med børneinstitutioner, men så har han så megen anden erfaring, han kan bruge i sit nye job. - Vi skal have sat gang i en strategisk proces, og så ved jeg, hvad det handler om i forhold til at styre et projekt som Naldtanglejren. Vi skal have lavet verdens fedeste feriested for børn, og der er heldigvis en flok meget engagerede mennesker, der allerede har gjort et stort stykke arbejde, siger Karsten Gram, der fra sine mange år som LAG-koordinator i Aabenraa og Sønderborg også har en god idé om, hvor der kan søges nogle af de sidste penge, der mangler. - Som LAG-koordinator har jeg fulgt arbejdet på sidelinjen og tænkt, det var et rigtigt LAG-projekt. Så må vi se, om der også er andre, der synes det, siger han om EU-midlerne, der er øremærket lokale udviklingsprojekter.