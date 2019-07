38 ryttere og otte servicefolk fra det syddanske hold startede på den lange tur til Paris fra Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund for en uges tid siden, og det var ikke tilfældigt, at rytterne startede netop fra julemærkehjemmet. Foruden at udfordre sig selv bruger deltagerne nemlig også turen til at samle penge ind til Fjordmark, og hvor meget det blev til, bliver offentliggjort til november.

Krydsede tre grænser

Seks etaper blev det til, før gruppen nåede Paris, og der var flere højdepunkter undervejs. På fjerde etape skulle der eksempelvis krydses ikke færre end tre landegrænser på de 156 kilometer. Det betød, at rytterne spiste morgenmad i Tyskland, frokost i Holland og aftensmad i Belgien.

Femte etape blev knap så underholdende. På grund af varmen måtte flere erkende, at kræfterne var sluppet op, og 15 ryttere valgte helt at stoppe. Varmen betød også, at sjette etape ikke blev afviklet, da de franske myndigheder frarådede alle former for sport.

Trods diverse udfordringer med ikke mindst varmen nåede hovedparten af rytterne til Paris, hvor de mødtes med Tour de Taxa-ryttere fra andre dele af Danmark.

Det første Tour de Taxa-hold blev dannet af en gruppe med tilknytning til Aarhus Taxa i 2010. Der var 32 ryttere på den første tour fra Aarhus til Paris. De følgende år blev der dannet et hold i København og et på Sydhavsøerne (Team Sydsjælland og Øerne). I 2014 blev det første hold fra Himmerland dannet, og i 2016 kom holdet fra Syd/Sønderjylland og Fyn til.