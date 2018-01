Fra Jan til Rasmus: De Konservative skifter formand

Jan Riber Jakobsen har valgt at overdrage posten som gruppeformand for De Konservative til partiets nye byrådsmedlem, Rasmus Elkjær Larsen.

- Rasmus bliver ny gruppeformand, mens jeg kommer til at sidde som repræsentant for De Konservative i økonomiudvalget. Vi deler rollerne, og det var mit helt eget forslag, afslører Jan Riber Jakobsen, der har orienteret borgmester Thomas Andresen (V) om formandsskiftet.

- Man skal forstå, at når man sidder som eneste medlem af et parti i byrådet, så skal man selv sørge for kontakten til partimedlemmerne, til de andre partier og for at aftale møder. Der ligger et kæmpe arbejde i det, og derfor har vi siden kommunalvalget drøftet, hvordan Rasmus og mit samarbejde skulle være, fortæller Jan Riber Jakobsen og uddyber:

Mens han de seneste fire år har været ene mand om at repræsentere De Konservative i byrådsalen, så blev en til to ved kommunalvalget i november, og fremover bliver det partiets nyvalgte medlem, Rasmus Elkjær Larsen, der vil bestride posten som gruppeformand.

Aabenraa: Selv om det er Jan Riber Jakobsen, der har erfaringen, så har han valgt at træde et skridt i baggrunden i den kommende byrådsperiode.

Rasmus Elkjær Larsen er 46 år og bor med sin familie i Hostrupskov.I midten af 1990'erne rejste Rasmus Elkjær Larsen til Sydafrika sammen med en gruppe for at arbejde med fred og forsoning. Hans kerneværdier er: Frihed for den enkelte og social ansvarlighed.

Erfaren forhandler

Rasmus Elkjær Larsen har siden 1994 arbejdet med humanitært arbejde rundt om i verden. Han har dermed opbygget stor erfaring med at forhandle sig til forskellige ting i forbindelse med kristent socialt arbejde. Den erfaring kan han drage nytte af som gruppeformand, mener han.

- Jeg vil vove at påstå, at jeg kan være ret snedig i forhold til forhandlinger af politiske aftaler. Men omvendt tror jeg ikke, at de andre politiske partier får svært ved at gennemskue De Konservatives politik, nu hvor vi bliver to medlemmer i byrådet. Sådan var det måske tidligere, men vores ideologi er ikke til at tage fejl af, lyder det fra Rasmus Elkjær Larsen, der ser frem til sin nye rolle og til at samarbejde med de forskellige partier.

Jan Riber Jakobsen er også overbevist om, at Rasmus Elkjær Larsen er den rette gruppeformand fra De Konservative.

- Jeg tror, at man vil blive overrasket over hans forhandlingsevner. Han er ikke sådan at løbe om hjørner med, siger Jan Riber Jakobsen.