Fotoudstilling med Nepals kvinder

Aabenraa: Susanne Madsen har som professionel fotograf taget en serie billeder af de stærke nepalesiske kvinder i smukke omgivelser. Dem viser hun på Mission Østs årsmøde søndag middag den 22. april i Hjordkær ved Rødekro. Susanne Madsen arbejder til daglig som fundraiser i den danske hjælpeorganisation.

Susanne fortæller, at kvinder har meget at kæmpe med i Nepals afsidesliggende bjergegne. De arbejder i hjemmet fra tidlig morgen til sen aften. Og når de har født et barn eller har menstruation, forvises de til kostalden, hvor mange bliver bidt af slanger eller ligefrem kvalt af brænderøg på grund af manglende udluftning. Men det laver Mission Østs læsegrupper langsomt om på, fortæller Susanne. Her lærer piger og kvinder at læse, skrive og regne, så de kan kræve deres ret og handle på markedet.

Mission Øst er en international hjælpeorganisation, der er grundlagt i Danmark og gennemfører projekter i Afghanistan, Armenien, Irak, Myanmar, Nepal, Nordkorea og Tadsjikistan.