Fotografens flotte flyvetur

Tirsdag 17. april klokken 19.00 holder fotograf Thomas Raake billedforedrag på det tyske bibliotek i Vestergade i Aabenraa.

Her fortæller han om området over Flensborg Fjord og tager publikum med på en fotografisk flyvetur henover området med start i Flensburg Schäferhaus, over indre fjord til Glücksburg, derefter langs den ydre fjord til Gelting. Derefter fortsætter flyveturen til Sønderborg, Aabenraa, Genner Bugt, Als, et smut til Ærø og tilbage over Slien til Schleswig for at slutte af igen i Flensborg.

Det koster 50 kroner eller syv euro i entre. /exp