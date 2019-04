Forvandlings-bolsje vinder kulturpris: Pengene skal gå til noget sødt

Rødekro: - Jeg har ikke fået så mange priser i mit liv, så jeg er meget glad for at være her i dag.

Skuespiller, tv-vært, musiker, entertainer og foredragsholder Peter Mygind besøgte torsdag Rødekro. Han havde nemlig et vigtigt ærinde i den sønderjyske stationsby, og det var at modtage Rødekro Kulturpris.

Prisoverrækkelsen foregik på Rødekro Bibliotek, og Peter Mygind er tydeligvis en populær herre, for det var et fyldt bibliotek med omkring 100 mennesker. Blandt dem var også Peter Myginds svigermor, Tove Mühlhausen, og Gisela Schmidt fra Løjt Kirkeby. Begge kan godt lide Peter Mygind.

- Jeg er her sammen med to veninder, og det bliver spændende at se og høre Peter Mygind. Jeg kan godt lide ham som person, og han er dejlig at høre på, sagde Gisela Schmidt, mens hun ventede på hovedpersonen.