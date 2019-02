Forvaltning til politikere: Sæt projekt til gavn for trafiksikkerheden på pause

Mens strømmen af lastbiler fra datacenterbyggeriet i Kassø tager til, kæmper teknik- og miljøudvalget med at finde en løsning for cyklister og bløde trafikanter på strækningen mellem Hellevad og Rødekro. Tre af fire udvalgsmedlemmer deltager ikke på det kommende møde, hvor forvaltningen indstiller, at en ombygning af krydset sættes i bero.

Hellevad: Bro eller ikke bro. Det er blevet en knast i arbejdet med at gøre cyklisters og bløde trafikanters vej mellem Hellevad og Rødekro mere sikker, når trafikken til datacenterbyggeriet i Kassø for alvor tager til. Politikerne i teknik- og miljøudvalget i form af et flertal af V, S og SP har ønsket, at man laver en vejføring, der kan lede den tunge trafik ad en mere direkte linjeføring fra Arnhøjvej til Mjølsvej, mens cyklisterne får en dobbeltrettet sti på den eksisterende vejbelægning på Hydevadvej og den østlige del af Mjølsvej. Forvaltningen - som blev bedt om at undersøge økonomien i en kombination af tre oprindelige løsningsforslag - foreslår en løsning til 5,2 millioner, fordi den anbefaler en ny bro over Rødå, og det er så dyrt, at politikerne samtidig anbefales at sætte krydsombygningen i Mjøls i bero. Der er nemlig kun afsat fem millioner i alt til alle de trafikomlægninger, der skal laves i forbindelse med byggeriet af datacentrene. Egon Madsen, det ene af to S-medlemmer af teknik- og miljøudvalget, er imidlertid ikke enig i, at det er nødvendigt at rette Arnhøjvej så meget ud, at der skal etableres en ny bro over Rødå.

Det er vigtigt, at der bliver lavet noget derude nu, fordi lastbilerne skal ned i fart. Egon Madsen (S), teknik- og miljøudvalget

Underbjerg vil have løsning - Så skarpt er det S-sving ikke, og det giver noget bedre oversigtsforhold end der er nu, siger Egon Madsen, som dermed peger på en løsning, der er cirka halvt så dyr som den forvaltningen anbefaler, fordi selve broen koster to millioner kroner. - Det er vigtigt, at der bliver lavet noget derude nu, for lastbilerne skal ned i fart. Lige nu holder de ved en hæk og kan ikke se trafikken fra Mjølsvej, understreger Egon Madsen, som tilføjer, at han allerede efterlyste en løsning, da man sidste år udvidede en strækning af Arnhøjvej i bredden og lagde ny asfalt. Eivind Underbjerg Hansen (V), der sammen med socialdemokraterne Egon Madsen og Christian Panbo også har advokeret for en cykelsti langs Hellevadvej, synes heller ikke, man kan udskyde en løsning i Mjøls. Ikke mindst, fordi der har været flertal for, at Hydevadvej og Mjølsvej til sammen udgør en brugbar cykelrute mellem Hellevad og Rødekro. - Jeg mener, der må kunne findes en løsning uden at der skal en ny bro til, siger Eivind Underbjerg Hansen, som altså stadig er på linje med S-medlemmerne i udvalget.

Andresen vil også have en løsning Kurt Andresen (SP), udvalgets næstformand, er opmærksom på, at der ikke er 5,2 millioner kroner til Mjøls-krydset, men han mener ikke, projektet skal sættes helt i bero. - Min umiddelbare holdning er, at vi skal have fundet en løsning, for der kører allerede i dag lastbiler på strækningen. Hvilken løsning, jeg vil pege på, ved jeg ikke helt endnu, siger Kurt Andresen. Udvalgets formand har heller ikke lagt sig fast på noget før onsdagens ekstraordinære møde i teknik- og miljøudvalget. - Umiddelbart bør der findes en løsning, og vi har flere løsningsmodeller i spil, som man vil kombinere i forhold til vores møde i udvalget i januar, siger udvalgsformand Arne Leyh Petersen (DF), der først vil tage endelig stilling på mødet. Arne Leyh Petersen synes ikke, sagen "ligger lige til højrebenet" og han forudser, at punktet med krydsombygning i Mjøls vil skabe debat. Det vil dog være en debat, som kun fire udvalgsmedlemmer deltager i, da Christian Panbo og Eivind Underbjerg Hansen samtidig deltager i et længe varslet møde i Arwos' bestyrelse, og Jan Riber Jakobsen (K) også har meldt afbud.