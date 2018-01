Forvaltning skal vurdere arena-centers lovlighed

Arena Aabenraas bestyrelse skal nu redegøre for det nye motionscenter over for embedsmænd og politikere. Driften kan kommunen ikke blande sig i, men aktiviteterne skal være lovlige, fastslår direktør.

- Til det kommende udvalgsmøde har vi også tænkt os at invitere formanden og næstformanden for arenaens bestyrelse, så vi kan få eventuelle yderligere spørgsmål belyst, siger Lars Kristensen.

- Vi har sammen med forvaltningen stillet nogle spørgsmål til bestyrelsen for Arena Aabenraa for at få belyst, hvad der ligger bag motionstilbuddet, fortæller udvalgsformand Lars Kristensen (V).

Aabenraa: Kultur- og fritidsudvalget vil nu have undersøgt, hvad der er op og ned i sagen om Arena Aabenraas nyåbnede motionscenter. Det sker, efter både private motionscenterejere og flere politikere har luftet en holdning om, at den erhvervsdrivende fond, som driver arenaen, bedriver konkurrenceforvridende virksomhed, fordi man modtager kommunale tilskud og har til huse i kommunale faciliteter.

Ikke noget nyt

Rollemodellen for Arena Aabenraa er Vejen Idrætscenter, hvor der ud over et stort motionscenter og holdtræning også er svømmebad, sauna- og spafaciliteter, samt et stort cafeteria. Dermed flere aktiviteter, som også private aktører kunne udbyde.

- Der har fra dag ét været lagt op til, at der skal være et træningstilbud i Arena Aabenraa, så det er ikke nyt. Selvfølgelig skal der være en form for træningstilbud i sådan en stor arena, og det står dem (bestyrelsen, red.) grundlæggende frit for, fordi det er en erhvervsdrivende fond, som driver den, mener Lars Kristensen.

- Forvaltningens opgave bliver at beskrive, om det er lovligt, det de (bestyrelsen, red.) foretager sig i kommunalt ejede lokaler, uddyber direktør Stig Werner Isaksen, Kultur, Miljø og Erhverv.

- Det er derfor, kommunen er involveret. Fordi vi ejer bygningerne. Det er en erhvervsdrivende fond, og vi kan ikke blande os i driften.

For Lars Kristensen kommer det heller ikke til at handle om, om der skal drives motionscenter, men om omfang og prissætning af tilbuddet er i henhold til opdraget.

- Nu må vi se på, om man er kommet til at skrue for meget på noget, siger Stig Werner Isaksen.