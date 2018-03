Forvaltning frikender omstridt motionstilbud

- Vi synes, institutionen er kommet med en fyldestgørende redegørelse, og vi vurderer, at det er et lovligt tilbud på de her præmisser, siger Bo Riis Duun, afdelingsleder for kultur, plan og fritid.

Nu har kommunes interne juridiske afdeling gransket blandt andet tilblivelsen af motionstilbuddet, hvordan priserne er beregnet og fastsat, og om det er på markedslignende vilkår. Derudover har forvaltningen indhentet oplysninger om vilkår for driften af motionstilbuddet for en ekstern udbyder. Det hele foregår efter bogen, lyder konklusionen.

Det vurderer forvaltningen i Aabenraa Kommune efter at have gennemgået en redegørelse fra den selvejende institution, som driver Arena Aabenraa.

- Det er jeg glad for. Men vi har aldrig været i tvivl om, at tilbuddet er lovligt. Nu betragter vi sagen som lukket, siger han.

Dog bemærker forvaltningen, at der har været en misforståelse i forbindelse med udbuddet. En privat motionscenterejer havde således forstået det sådan, at der skulle være fast personale i motionscentret i hele arenaens åbningstid. Det er ikke tilfældet.

Dialog om svømmehal

Motionscentrets mulighed for at tilbyde adgang til svømmehal har været ét element, som har fyldt i debatten. John Riisberg er villig til at gå i dialog med de øvrige motionscentre om en aftale.

- Vi vil også gerne give deres medlemmer mulighed for at gå i svømmehallen. Men jeg har forstået det sådan, at de vil have det gratis, og det kan vi af gode grunde ikke. Vi har jo også en forretning, vi skal drive, siger han.

I redegørelsen har Arena Aabenraa angivet, at motionscentrets andel for at bruge svømmehallen er 220.000 kr. om året. Hvis den udgift fordeles ud på de 245 årsabonnementer, centret håber at få, er det isoleret set knap 75 kr. om måneden pr. medlem.

Det vil ikke være en uinteressant pris for en af kritikerne, Rasmus Gansler, som driver Fitness Syd.

- Hvis jeg kan tilbyde mine medlemmer det til samme pris, så kunne det måske være en god forretning for mig, siger han.

Politikerne i kultur- og fritidsudvalget skal drøfte sagen tirsdag den 3. april.