Forudsigelse: Sønderjysk rågeplage bliver værre næste år

Reguleringsjæger fra Aabenraa Kommune forudser, at antallet af råger i Byskoven i Tinglev vokser.

Tinglev: Hvis borgerne i Tinglev synes, at de er plagede af råger og rågeskrig i denne tid, så må de nærmest frygte næste år: Der er nemlig udsigt til endnu flere råger i Byskoven.

Det mener Aksel Bek fra Gårdeby, og han har noget at have sine forudsigelser i. Han er en af de reguleringsjægere, som Aabenraa Kommune bruger, når rågekolonier er blevet for store.

- I 2018 blev der ikke reguleret ret meget på rågerne i Byskoven i Tinglev, og derfor er der mange unger fra sidste år. De er klar til at yngle, når de er to år - det vil sige næste forår, forklarer han.

Aksel Bek og de øvrige reguleringsjægere må ikke bare tage ud og skyde råger på eget initiativ. Det sker altid på foranledning af Aabenraa Kommune, og kommunen skal først have tilladelse til reguleringen hos Naturstyrelsen.

Kommunen tager typisk initiativ til en regulering af en rågekoloni, når der kommer klager fra naboerne.