Fortiden spøger stadig: Affald fra losseplads dukker op i mose

Plastik og andet affald i mosen i Padborg er atter et problem. Aabenraa Kommune er klar til at kigge på sagen og få det fjernet.

- Kommunen fjernede dengang noget affald, men ellers blev der stort set ikke gjort noget. Det er lidt af en skandale, og jeg tror, at sagen er gået i glemmebogen, siger Jesper Balzer Petersen og tilføjer, at det hovedsageligt er plastik, der er et problem i Søndermose, men at han også støder på dæk og glasskår, der stammer fra den gamle losseplads.

Padborg: Jesper Balzer Petersen fra Padborg går dagligt tur med sin hund i Søndermose i Padborg, der frem til midten af 1960'erne var byens losseplads. Han har gennem længere tid observeret, at affaldet fra den gamle losseplads skæmmer naturen omkring mosen.

Indtil midten af 1960'erne var Søndermose i Padborg byens losseplads.Da den blev lukket, blev den dækket med jord, og området blev anlagt som et rekreativt område.

Klar til at handle

Da lossepladsen blev lukket for mange år siden, blev den dækket med jord, og området blev anlagt som et rekreativt område. Affaldet fra lossepladsen er dog svært at holde nede.

- I 2010 havde vi folk nede ved mosen, der fjernede affaldet, siger Søren Nielsen, der er naturmedarbejder i Aabenraa Kommune.

På baggrund af kritikken fra Jesper Balzer Petersen vil kommunen nu kigge nærmere på mosen igen.

- Jeg vil gerne køre ned og kigge på mosen, og vi fjerner også gerne det affald, der er synligt, siger Søren Nielsen.

Jesper Balzer Petersen mener dog ikke, at det er nok bare at fjerne affaldet, da han betragter det som en form for lappeløsning.

- Der skal laves en kant og puttes jord på. Det skal være på en måde, så jorden ikke kan rutsche væk, og der skal snart gøres noget, siger han.

Den løsning ligger dog ikke lige for, og det er ikke noget, som kommunen kan lave med et snuptag.

- Hvis der skal lægges jord på, kræver det nogle tilladelser, siger Søren Nielsen.