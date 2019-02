Forsvarsminister skal være brandslukker for sønderjyder

Mandag havde Brand & Redning Sønderjylland inviteret en række folketingspolitikere og -kandidater til Tinglev for at gøre opmærksom på et problem. Hvis ikke Beredskabsstyrelsen får hjælp til at indfri det løfte, man mener, staten har givet om, at man permanent kan flytte ind hos Beredskabsskolen Teknisk Skole i Tinglev, må Brand & Redning mod egen vilje flytte fra de kontorpavilloner, man i dag bor i på dispensation.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) er gået med til at mødes med fire sønderjyske folketingspolitikere for at se på muligheden for at Brand & Redning Sønderjylland kan flytte ind hos Beredskabsskolen Teknisk Skole i Tinglev. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Det handler nemlig om penge. Den etage, Brand & Redning Sønderjylland gerne vil flytte ind på hos Beredskabsstyrelsen, indeholder i dag nogle ikke helt moderne overnatningsværelser, som skal genetableres andetsteds, hvilket vil være langt mere bekosteligt end den husleje, Brand & Redning på markedsvilkår ellers ville skulle betale for at leje kontorfaciliteter.

- Vi vil drøfte med ham (forsvarsministeren, red.), hvad der kan gøres, hvad der er af muligheder. Måske kan vi lave et nyt forlig. De skal jo altid revurderes. Der her skal i gang, og det kan kun gå for langsomt, kunne jeg forstå, lyder det fra Hans Christian Schmidt, hvis parti sammen med resten af regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og De Radikale indgik et forsvarsforlig i 2018, hvor Beredskabsstyrelsen indgik.

Tror på økonomisk tilsagn

Aabenraa-borgmester Thomas Andresen (V), der er næstformand for Brand & Redning Sønderjylland, er naturligvis glad for, at charmeoffensiven så hurtigt giver resultat.

- Det var hovedformålet med det her arrangement. At vi kommer fra administrative svar til en konstruktiv dialog. Det er et spørgsmål om at gøre opmærksom på en problematik, siger Thomas Andresen.

- Så må vi håbe, at der også følger penge med, men jeg har svært ved at tro, at der ikke gør det. Det må være åbenlyst for alle, at det er sund fornuft. Hvis man kan løse et problem i Haderslev omkring F35 med 50 millioner kroner, så vil man vel sige "lad os endelig gøre det". Her er det 50 millioner kroner, der virkelig vil gøre kæmpe gavn, mener Thomas Andresen.

Brand & Redning Sønderjyllands dispensation til at være i kontorpavillonerne udløber 31. december 2020 og kan ikke forlænges.