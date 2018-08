Forsøgte at få præst fyret: Menighedsråd fastholder lukkethed

Der er blevet snakket meget om menighedsrådets mislykkede forsøg på at få præsten afskediget i Holbøl, men rådets medlemmer holder stand. De vil ikke uddybe deres beslutning.

Holbøl: Per Ihle, Gunvor Michelsen, Ib Krogh-Nielsen, Peter Ehlert, Niels Christian Tinnesen og Bodil Lykkeskov traf i slutningen af foråret en drastisk beslutning. De satte deres virke for menighedsrådet i Holbøl Sogn ind på at komme af med den præst, de i fuld enighed bakkede op om ansættelsen af så sent som i efteråret. På et møde i begyndelsen af april fremlagde de deres sag for biskop Marianne Christiansen og provst Kirsten Kruchov Sønderby. Summen af dét møde og biskoppens efterfølgende samtale med Kristian Ditlev Jensen fik ikke hans foresatte til at vakle i deres tillid til Holbøl-præsten. Beslutningen om, at et samlet menighedsråd trådte tilbage pr. 1. august, blev meldt ud til offentligheden i en pressemeddelelse den 6. august, men selvom den var ganske ordrig, indeholdt den ikke en konkret årsag til bruddet med Holbøl Sogn. Det nærmeste, man kom, var "...har en række forskellige omstændigheder og oplevelser gjort, at ingen af medlemmerne i menighedsrådet har den grundlæggende tillid til Kristian Ditlev Jensen".

Spørgsmålene, vi gerne ville have stillet menighedsrådet Hvad var selve årsagen eller årsagerne til, at I ville af med Kristian Ditlev Jensen?

Forelagde I problemerne for Kristian Ditlev Jensen, inden I gik til hans foresatte?

Hvorfor ville menighedsrådet ikke deltage i et møde, hvor Kristian Ditlev Jensen også deltog?

Hvorfor denne lukkethed om beslutningen?

Fortjener menigheden ikke en forklaring?

Hænger I ikke Kristian Ditlev Jensen "til tørre" med en så ukonkret begrundelse til et så drastisk brud?

Ubrydelig musketered JydskeVestkysten har forsøgt at komme i kontakt med alle de nu tidligere menighedsrådsmedlemmer for at stille uddybende spørgsmål, men når det er lykkedes at komme igennem, har beskeden været enslydende: "Vi har ingen kommentarer. Snak med provsten". Der er indgået en stærk musketer-ed, som ingen i den lille landsby mellem Aabenraa og Kruså tilsyneladende har kunnet få menighedsrådet til at bryde. Tavsheden er slående. Avisen har talt med flere kilder, som ofte er godt inde i de lokale forhold, men ingen ved noget, og man beretter om en bemærkelsesværdig tavshed om sagen. En sag, som mange snakker eller har snakket om, men lige så mange ikke kender til den egentlige substans af. Flere har forholdt sognepræst Kristian Ditlev Jensen sagen, men han kan ikke svare. Selv gætter han på, kernen kan være en tragisk skilsmisse og/eller kommunikationsproblemer.