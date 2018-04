Flere steder i kommunen bruger de unge en times tid på at komme til og fra uddannelsesstedet. Nu forsøges transporttiden nedbragt ved hjælp af nyt pilotprojekt. Politikerne er uenige om effekten.

Aabenraa: Hvordan løser vi udfordringerne med lange transporttider for kommunens studerende?

Det spørgsmål forsøges besvaret med pilotprojektet Flex Pendler. I korte træk går konceptet ud på, at de unge mennesker hentes af flextrafik på hjemadressen og køres til uddannelsesstedet. Om eftermiddagen hentes de igen og køres hjem.

I første omgang skal der findes fem unge mennesker, der i fire måneder kan deltage i projektet. Håbet er at indsamle erfaringer og viden om, hvor behovet er, og hvor stort det er, fortæller Stig Werner Isaksen, direktør for kultur, miljø og erhverv.

Men det er ikke alle politikere, der tror på projektet. Da teknik- og miljøudvalget havde sagen på dagsordenen, stemte tre ud af syv således imod.

- Ud fra den projektbeskrivelse, vi har fået fra Sydtrafik, og de svar, vi har fået på vores spørgsmål, er vi overbevist om, at det ikke løser vores problemer i den vestlige del af kommunen. Man tager udgangspunkt i et projekt i Vejen Kommune, men vi mener ikke, at man uden videre kan overføre det til vores kommune, siger næstformand i udvalget, Kurt Andresen (SP), som stemte imod sammen med Thomas Juhl (V) og Eivind Underbjerg Hansen (V).

- Konkret har vi problemer med unge, der strander ved friskolen i Bylderup-Bov og ikke kan komme til Rens. Det vil det her projekt ikke løse, fordi ventetiden, man skal acceptere - 45 minutter - stadig er for høj. I Vejen Kommune er nævnt eksempler, hvor man kan sidde på skolen og vente, men det er noget andet, hvis man havner i et busskur, siger Kurt Andresen.