Forslag fra EL: Vi skal kende udgifter til datacentre

Jens Bundgaard Nielsen, byrådsmedlem for Enhedslisten, vil gerne kende prisen for kommunens bekendtskab med telegiganten Apple. Arkivfoto.

På det kommende byrådsmøde stiller Enhedslisten forslag om, at der skal laves en helt ny datacenterstrategi, og at kommunens udgifter i forbindelse med Apples nu kuldsejlede planer skal gøres op.

AABENRAA: Når byrådet mødes på onsdag, skal de folkevalgte blandt andet tage stilling til et forslag fra Enhedslistens Jens Bundgaard Nielsen. Han vil gerne have en beregning på, hvad Apples planer om at bygge datacenter ved Kassø egentlig har kostet kommunen. Det sker i lyset af, at Apple nu har opgivet byggeplanerne i Aabenraa Kommune og i stedet vil satse på udbygning af datacentret ved Viborg. Enhedslisten foreslår, at der laves en økonomisk opgørelse, der giver byrådet overblik over de foreløbige udgifter og indtægter vedrørende Apple og de øvrige datacentre. Den skal også indeholde en oversigt over brug af personaleressourcer.

Afgøres i byrådet Det er nu op til byrådet at afgøre, om der skal laves en opgørelse over kommunens udgifter i forbindelse med Apples kuldsejlede byggeplaner.Sagen afgøres på byrådsmødet på onsdag.

Apples planer har betydet, at kommunen har anlagt ny asfalt og etableret gadelys i Sønder Ønlev. En planlagt svingbane ved indkørslen til datacentret nåede ikke at blive lavet. Den skulle Apple have betalt. Foto: Bente Staugaard

Efterlyst økonomi - Når datacentrene har været oppe i byrådssalen, har jeg flere gange efterlyst en oversigt over økonomien bagved. Det var på grund af den manglende økonomiske opgørelse, at jeg stemte imod datacenterstrategien og senest også stemte imod en ændring af lokalplanen for området, siger Jens Bundgaard. Ifølge borgmester Thomas Andresen er det dog ikke helt nemt, at gøre op, hvad Apples datacenterplaner egentlig har kostet kommunen. - Asfalt og gadelys har kostet penge, men forsvinder ikke, selv om Apples byggeplaner ikke bliver til noget. Vi har brugt mange timer på Apple, men det er ikke nemt at gøre op, siger Thomas Andresen. - Når vi laver byggesager for folk, har vi en tæller på, så vi nøjagtig ved, hvor mange timer, vi har brugt. Det har jo ikke været tilfældet med Apple-projektet, tilføjer kommunaldirektør Tom Ahmt.