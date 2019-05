Forslag: Mindesmærke flyttes og Genforeningshaven skifter navn

Det omskridte mindesmærke står i Genforeningshaven mellem legeplads og skøjtebane. Historisk Samfund for Sønderjylland foreslår, at det flyttes til den nye Genforeningspark foran Folkehjem. Foto: Bente Staugaard.

Historisk Samfund for Sønderjylland opfordrer byrådet i Aabenraa til at flytte monumentet for H.P. Hanssen fra Genforeningshaven til området foran Folkehjem. Ved samme lejlighed bør Genforeningshaven skifte navn, mener foreningen.

AABENRAA: For turister og folk udefra kan det godt virke en anelse forvirrende, hvis Aabenraa både har en Genforeningshave og en Genforeningspark. Derfor bør Genforeningshaven skifte navn, og samtidig bør mindesmærket for H.P. Hanssen flyttes fra Genforeningshaven til den nye Genforeningspark foran Folkehjem. Det mener Historisk Samfund for Sønderjylland, der ønsker at Genforeningen bliver markeret og formidlet samlet og på ét sted. På årsmødet på Jaruplund Højskole vedtog Historisk Samfund en udtalelse til byrådet i Aabenraa, hvor man glæder sig over, at pengene til den nye Genforeningspark foran Folkehjem nu er på plads. - Dermed foreligger der en ny situation for fortællingen om Genforeningens historie. Tidspunktet er kommet, hvor monumentet for H.P. Hansen bør flyttes fra sin nuværende placering og op til den nye park. H.P. Hanssen var Genforeningens arkitekt, og derfor er det oplagt, at monumentet for ham står her, lyder det i henvendelsen til Aabenraa Byråd. - Det vil give anledning til forvirring, hvis der både er en Genforeningspark og en Genforeningshave i Aabenraa. Vi foreslår derfor, at der findes et andet navn til den hidtidige Genforeningshave, skriver Historisk Samfund.

Fra p-plads til park Arbejdet med at omdanne parkeringspladsen foran Folkehjem til Genforeningspark begynder til august.Parken skal stå klar, når 100 året for Genforeningen fejres i sommeren 2020.

Delte meninger Ejler Schütt, der er gruppeformand for Dansk Folkepartiet i byrådet, er dog ikke enig med Historisk Samfund. - Vi ser ingen som helst grund til, at alt skal klumpes sammen ved Folkehjem, men ser det ovenikøbet som en fordel, at fortællingen om H.P. Hanssen fortælles bredt i byen, skriver han i et svar til Historisk Samfund. I øjeblikket er spørgsmålet om H.P. Hanssen monumentets fremtidige placering sendt i høring hos de parter, der også var med til at udvælge det projekt, der nu føres ud i livet på pladsen foran Folkehjem. En af parterne er Folkehjems bestyrelse, hvor borgmester Thomas Andresen er formand, og når han har formandskasketten på, kan han sagtens se meningen med at flytte mindesmærket for H.P. Hanssen hen til den nye Genforeningspark foran Folkehjem. - Vi har sikret os, at der er et byggefelt til monumentet i projektet. Der er jo et udtalt ønske om at give monumentet den statur og værdighed, det fortjener. Nogen gange betyder udviklingen, at man må flytte rundt på ting, siger Thomas Andresen.

Navneskift Borgmesteren har til gengæld ikke nogen fasttømret holdning til, hvorvidt det er en god idé, at finde et nye navn til den gamle Genforeningshave. - Det er da muligt, det kan virke forvirrende for turister, hvis vi både har en Genforeningshave og en Genforeningspark. Det bør vi overveje, men det er ikke noget, jeg har gjort mig de store tanker om endnu, tilføjer han.