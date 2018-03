Forsinkelse: Børn må vente på ny feriekoloni

Den populære feriekoloni Naldtanglejren rives ned for at give plads til ny lejr. Foto: Timo Battefeld

Bekymring for, at facade kunne blive brugt som klatrestativ, har forsinket ansøgningen om byggetilladelse til den nye Naldtanglejren.

Naldtang: I november blev den gamle Naldtanglejren jævnet med jorden. Planen var, at der her i foråret skulle tages første spadestik til den nye. Det kommer imidlertid til at vare lidt længere, inden nybyggeriet rejser sig af asken. Styregruppen bag lejren er løbet ind i et par udfordringer, der har betydet, at det trækker ud med at få det endelige materiale klar, så ansøgningen om byggetilladelse kan sendes af sted til Aabenraa Kommune. - Det handler primært om, at der på en del af facaden var planlagt, at der skulle sættes vandrette lameller op. Men vi er bekymrede for, om børnene kan finde på at bruge dem til at klatre på, og det tør vi ikke risikere, forklarer Torben Schmidt, medlem af styregruppen og lønkonsulent i Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa, der siden 1956 har ejet den populære feriekoloni ved Varnæshoved.

A.P. Møller-penge Det er en donation på otte millioner kroner fra A.P. Møller Fonden, der har gjort det muligt at genopføre den nedslidte feriekoloni. Projektet er vurderet til at komme til at koste omkring 12 millioner kroner, men selv om den resterende del af pengene ikke er i hus endnu, så har man valgt at gå i gang.



Der er stadig en tro på, at den nye lejr vil kunne tages i brug i indeværende år.



Modsat tidligere vil den nye lejr, der udvides fra 42 til 60 pladser, blive en helårslejr, og målgruppen udvides. De primære lejere skal fortsat være børneinstitutioner, men håbet er, at man også får fat i skolernes lejrture, ligesom ledige uger/weekender skal benyttes af foreninger, private eller virksomheder.

Ikke noget japperi Der har været tvivl om, om det var i orden at vende lamellerne, så de sidder lodret, fordi lejren ligger på fredet område, så der er meget strikse regler for nybyggeriet, der derfor blandt andet skal opføres på den oprindelige sokkel. - Men vurderingen er, at det er ok, så vi skal bare lige have de sidste ting på plads nu, inden vi kan sende ansøgningen, siger Torben Schmidt, der ærgrer sig over, at den nye lejr ikke som håbet kan stå klar til udlejning fra 1. juli. - Men jeg har det også sådan, at det jo er et sted, der skal stå i mange, mange år, så hellere blive en smule forsinkede end at jappe noget igennem, som han siger.