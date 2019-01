Forsamlingshuse kæmper for overlevelse

Forsamlingshusene har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, og konkurrencen fra kommunens kulturhuse er visse steder hård. Formanden for Løjt Sogns Forsamlingshus efterlyser en nytænkning af området. Udvalgsformand vil gerne se nærmere på forsamlingshusenes vilkår.

Niels Holck mener, det er urimeligt, når det samtidig er gratis for foreninger i Rødekro og Felsted at låne lokaler i de kommunale borgerhuse.

- Hvis en gruppe eller en forening vil låne et lokale, så koster det, for driftsudgifterne skal vi have dækket. Hvis foreningerne i Løjt ikke har penge til at betale lejen med, bliver de hjemløse, konstaterer han.

AABENRAA: Det er svært at skaffe penge til driften af Løjt Sogns Forsamlingshus, og det går ud over lokalsamfundet.

I Aabenraa Kommune er der omkring 25 samlingssteder i form af forsamlingshuse, borgerhuse og lignende, men der er stor forskel på, hvordan de drives.Borgerhuse, kulturhuse og aktivitetshuse ejes og drives af kommunen og står kvit og frit til rådighed for borgene i lokalområdet. Forsamlingshusene er ofte selvejende institutioner og drives af frivillige, som lægger mange arbejdstimer i at få økonomien i huset til at nå sammen.

Store forskelle

Anders Sørensen har også konstateret, at det er store forskelle på, hvilke muligheder de selvejende forsamlingshuse har for at få støtte fra kommunerne.

I Aabenraa kan forsamlingshusene søge om støtte, og den beregnes efter, hvor mange aktiviteter der er i huset.

- Som udgangspunkt kan jeg godt lide et system, hvor forsamlingshusene får støtte efter aktivitet, så jeg er mest tilhænger af, at det forbliver sådan, siger Lars Kristensen (V), der er formand for Aabenraa Kommunes kultur- og fritidsudvalg.

- På den anden side kan jeg godt se udfordringerne i, at der er forskelle på lokalsamfund med kommunale kulturhuse og dem, der har private forsamlingshuse. Men foreningerne har jo mulighed for at få støtte til at betale for leje af forsamlingshusene. Og forsamlingshuse kan også lejes ud til private fester.

- Jeg vil gerne bede forvaltningen om at undersøge dette område nærmere, så vi kan få et overblik over, hvordan forsamlingshusene i kommunen klarer sig, lover Lars Kristensen.