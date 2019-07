Forretning tømt for hårde hvidevarer

Kruså: Natten til torsdag har der været tyve på spil på Flensborgvej ved Kruså. Det gik ud over en forretning, der handler med hårde hvidevarer, og det var ikke småting gerningsmændene fik med sig.

Tyvene skaffede sig adgang til forretningen ved at brække en dør op og tømte efterfølgende forretningen for en industrivaskemaskine, fem vaskemaskiner, fem indbygningsovne, 10 kogeplader, et komfur og en grå sækkevogn.

Politiet vurderer, at der er tale om brugte hårde hvidevarer, da den samlede værdi af de stjålne genstande er omkring 20.000 kroner.