Fornyet håb: Vil en ny statsminister betyde dobbeltspor til Sønderjylland?

- Den gode nyhed for sønderjyderne er, at spillet er åbent igen. Havde blå blok vundet valget, var det i hvert fald ikke blevet til noget, siger han.

Tinglev/Padborg: Der forhandles om et nyt regeringsgrundlag i disse dage, og det kan åbne døren for det sønderjyske dobbeltspor.

- Der er bare det, at hvad jernbaner angår, så ser førsteprioriteten ud til at være at sikre togfonden og timemodellen og alle de udgifter, der er forbundet med det. Det er meget vigtigt for SF og Radikale Venstre, så der vil være et pres på Socialdemokratiet på det punkt, og det koster rigtig mange penge, siger Thomas Funding.

- Det bliver op ad bakke. Hvis der ikke var plads til den i planen fra blå blok, så er udfordringen nu, at de røde partier har færre penge at gøre godt med, fordi man i modsætning til blå blok vil holde fast i togfonden (en politisk aftale fra 2013, som skal føre til en hurtigere og mere klimavenlig jernbane, red.) og timemodellen (som skal sikre rejsetid på en time mellem en række af landets største byer, red.). Det betyder ikke, at det er udelukket, og nu skal vi også lige have fundet ud af, hvad regeringsgrundlaget bliver. Socialdemokratiet har ikke lovet noget som helst endnu, siger han.

Tal med én stemme

Nu bliver kunsten at tale med én, sønderjysk stemme, hvis dobbeltsporet nogensinde skal blive en realitet, vurderer han.

- Når det kommer til anlægsinvesteringer, er det ét, stort hundeslagsmål af lokale og regionale interesser. Så det handler om at have stærke advokater og at være samordnet i sine krav og ønsker. Det er først, når man i en landsdel kan tale med én stemme, at det begynder at blive svært for Christiansborgpolitikerne at komme uden om det, siger Thomas Funding.

Faglighed og økonomi spiller naturligvis også en stor rolle, men det betyder noget, at der bliver lagt et tryk, fortsætter han.

- Derfor er det nu, mens der forhandles, at lobbyindsatsen skal lægges, siger Thomas Funding.

Hos Udviklingsråd Sønderjylland, der længe har kæmpet for et ekstra spor, har man noteret sig, at toget tilsyneladende endnu ikke er kørt.

- Vi er da i fuld gang med lobbyarbejdet. Men det er stadig meget tidligt. Vi har jo endnu ikke set nogen udspil, og vi går også og venter på, at der sker noget, siger direktør Claus Schmidt.