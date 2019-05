Fornemt besøg: Gamle OB-stjerner klar til pokalfinale i Stubbæk

Der kommer prominent besøg, når Ensted IF's oldboyshold mandag aften møder AC Odense i den jysk/fynske pokalfinale. Her slår flere tidligere OB-koryfæer nemlig i dag deres folder.

Stubbæk: Grillen vil være tændt, øl og sodavand sat på køl, og der vil være musik inden. Det er nemlig en ganske særlig fodboldkamp, der mandag aften klokken 19 fløjtes op på Ensted Stadion. De lokale oldboysben har for første gang spillet sig i den jysk/fynske pokalfinale, hvor modstanderen er ingen ringere end AC Odense, der har flere tidligere landsholdsspillere og superligaspillere med i truppen. - Vi kan se på holdkortene fra de tidligere kampe, at de har haft spillere som Thomas Helveg, Morten Bisgaard, Ulrik Pedersen og Ulrik Rosenløv Laursen med. Vi ved selvfølgelig ikke, hvem de stiller med på mandag, men uanset hvad, så bliver det en stor oplevelse for os, siger Steffen Maag Lauritzen, der er spillende træner for Ensted IF.

Nem vej til finalen Ensted IF har været igennem tre spillerunder inden mandagens finale. I hvert fald på papiret. For det var kun i første runde mod Hellevad, holdet rent faktisk måtte løbe for 3-2 sejren. I de to næste runder mod først Odder og siden Aalborg Freja trak modstanderen sig.

AC Odense skal dog nok dukke op. Deres vej til finalen er gået via sejre over Vonsild FK, Nord-Als Boldklub og Hørup UI.

Mange om buddet Trods den prominente modstander har Ensted IF-træneren hverken sat ind med ekstra træning eller videokigning. - Nej, vi mødes en time før kampen, som vi plejer. Så tager vi en kop kaffe og snakker lidt taktik. Vi er jo nået til et sted i karrieren, hvor vi alligevel ikke kan nå at ændre på det, vi kan, som han siger. Han har dog kunnet notere sig, at der har været godt fyldt op på banen ved de seneste to mandagstræninger. - Vi har kunnet spille 11 mod 11, så jeg har måttet udtage hold til pokalkampen. Det er lidt af et luksusproblem, for det er ikke mange år siden, vi nogle gange måtte ringe rundt for at kunne stille hold, fortæller Steffen Maag Lauritzen.

Vinder går videre Han er sikker på, det er det store fokus på det sociale, der trækker så mange til. Spillerne griller altid efter hjemmekampene, og så er der hvert år i januar træningslejr - vel at mærke en af den slags, hvor man ikke har sportstasken med. - Men vi er nødt til at kalde det træningslejr for at få lov til at tage af sted hjemmefra, som Steffen Maag Lauritzen med grin i stemmen afslører. Mandag er det dog alvor. For det er ikke kun sejren i den jysk/fynske pokalturnering, der er på spil. Vinderen skal senere i maj spille landsfinale mod vinderen af den sjællandske pokalturnering. Der er gratis adgang til kampen på Ensted Stadion mandag.