Formand stopper efter syv år: Birthe vil have mere tid til familien

Rødekro: Egentlig ville Birthe Overgaard bare være frivillig i Røde Kors Rødekro. Men hun blev hentet ind som formand for organisationen stort set fra dag ét.

- Jeg kendte egentlig intet til Røde Kors, inden jeg blev formand, erkender Birthe Overgaard.

Det er syv år siden nu - og derfor mener hun, at der bør komme andre kræfter til. Yngre kræfter, helst. For det er ingen hemmelighed, at de godt 200 frivillige, der tegner arbejdet i Røde Kors Rødekro, er "meget, meget voksne", lyder det med et smil fra Birthe Overgaard.

- Røde Kors Rødekro fortjener en fornyelse. Jeg bliver 75 år næste gang. Desuden vil jeg gerne koncentrere mig mere om familien, forklarer hun.

Så det er ikke fordi hun er kørt sur i arbejdet som formand. Eller føler sig udbrændt, for den sags skyld.