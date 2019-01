Aabenraa: Lørdag var medlemmer af Den Sønderjyske Garde på gaden i Aabenraa for at samle juletræer ind for folk. Prisen er et symbolsk beløb på 25 kroner, som folk hænger på træerne i en pose, og det har åbenbart været for stor en fristelse for nogen.

- Vi har nu gjort status, og vi kan se, at der er blevet stjålet penge fra 50 til 70 træer, og ved flere af træerne kunne vi se, at der hang en snor tilbage, siger Jakob Gejl Christensen, der er formand for Den Sønderjyske Garde.

For Den Sønderjyske Garde betyder tyverierne en manglende indtægt på mellem 1500 og 2000 kroner, og det er det samme, som en øveweekend koster. Jakob Gejl Christensen har ikke meget til overs for tyvene.

- Det er utilgiveligt, og det er nogle værre knoldesparkere, der står bag, siger han.

Tyverierne fra juletræerne oplever Den Sønderjyske Garde hvert år, og det er også blevet politianmeldt flere gange. Det får foreningen til at tænke i nye baner.

- Løsningen for fremtiden er måske, at vi går over til MobilePay, siger Jacob Gejl Christensen.