Formand om nyt hovedsæde: Aabenraa har en god placering

Det er den geografiske placering, der er afgørende for, at VUC Syd peger på Aabenraa som nyt hovedsæde.

Det er økonomien, der halter hos VUC Syd, og derfor er skolens plan, at alle bygninger i Haderslev, Tønder og Gram sælges, mens skolen beholder sine bygninger i Aabenraa og Sønderborg. Valget faldt så på Aabenraa som nyt hovedsæde, og det betyder, at hele administrationen og ledelsen flytter fra Haderslev til Aabenraa. Formanden for styret tør dog ikke sige, hvor mange medarbejdere der skal skifte arbejdsplads.

Aabenraa: I bestræbelserne på at redde det kriseramte VUC Syd har skolens midlertidige styre sendt en plan til Undervisningsministeriet, der blandt andet indebærer, at hovedsædet flyttes fra Haderslev til Aabenraa. Det er ikke et tilfældigt valg.

VUC Syd har store økonomiske problemer. For at VUC Syd kan blive økonomisk bæredygtig, skal en række forudsætninger opfyldes.Det er blandt andet helt afgørende, at det lykkes at sælge en stor del af skolens ejendomme. Konkret lægger det midlertidige styre på VUC Syd op til, at alle bygninger i Haderslev, Tønder og Gram sælges, og at hovedsædet flytter fra Haderslev til Aabenraa.

Tilfreds borgmester

For Aabenraa Kommunes borgmester, Thomas Andresen (V), får VUC Syds planer om at placere hovedsædet i Aabenraa ham ikke ligefrem til at bryde ud i jubel. For ham er det afgørende, at VUC Syd overordnet får held med redningsplanen.

- Jeg er ikke særlig optaget af, hvor hovedsædet skal ligge. Det vigtigste er, at vi fortsat har et lokalforankret VUC i Sønderjylland, siger Thomas Andresen.

Borgmesteren i Aabenraa lægger dog ikke skjul på, at han er glad for VUC Syds bygning i Aabenraa, der blev indviet i 2017 efter en større udbygning og renovering.

- Jeg holder meget af bygningen i Aabenraa og er glad for, at den fortsat skal bruges til at uddanne mennesker, siger Thomas Andresen.