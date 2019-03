Formand om ny skole: Mit barn kan snart gå

Rødekro: - Hærvejsskolen er mit barn, og mit barn kan snart gå.

Formanden for bestyrelsen på Hærvejsskolen i Rødekro, Helle Krabsen Lausten, forsøgte ikke at skjule, at hun er meget glad for, at der snart står en mere eller mindre ny Hærvejsskole klar ved skovbrynet i Rødekro. Torsdag eftermiddag var der rejsegilde for Hærvejsskolen og Børnehuset Fladhøj, der samlet set får tilbygninger på omkring 7500 kvadratmeter, og det blev markeret på behørig vis.

- Det her er en milepæl for Hærvejsskolen. Allerede i 2012 var der tale om at slå de to skoler sammen i Rødekro, sagde Helle Krabsen Lausten.

I dag ligger Hærvejsskolen på to forskellige matrikler i Rødekro, men det er besluttet at slå de to skoler sammen, og det er baggrunden for den store til- og ombygning på skolen ved Skovbrynet, der forventes at stå helt klar midt i januar 2020. Det betyder samtidigt, at Hærvejsskolen i Vestergade lukker.

- Vi glæder os til at blive slået sammen til én skole. Det tror vi, der kommer en bedre skole ud af, sagde Helle Krabsen Lausten.