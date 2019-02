Formand om eftergivelse af gæld: Det er nødvendig brandslukning

- Det vil vi være rigtigt glade for, for det vil blive svært at skaffe en ny, kvalificeret skoleleder ellers. Nu er der et realistisk udgangspunkt for, at vi kan komme videre, siger Lena Nymann Heisel, der er formand for skolebestyrelsen på Hjordkær Skole.

Hjordkær/Tinglev: Lena Nymann Heisel håber, at formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Kirsten Nørgård Christensen (V), har ret. At der er politisk opbakning til, at Hjordkær og Tinglev skoler, der begge står og skal finde ny leder, får eftergivet gæld for samlet 4,3 millioner kroner.

Efter ti år som skoleleder på Hjordkær Skole har Lene Krabbe 22. februar sidste arbejdsdag. Et par dage forinden har Iben Vind-Hansen første arbejdsdag. Høje Kolstrup Skoles viceskoleleder har takket ja til opgaven som konstitueret leder i Hjordkær, indtil en ny leder er klar til at tage over.Ansættelsesproceduren går i gang til marts, og det forventes, at skolens nye leder vil kunne tiltræde 1. august.

- Det er da fint, de gør det, så stillingerne bliver mere attraktive. Men det skulle ikke gerne være gjort med det, for der er nødt til også at ske noget andet, mener hun.

- Der er stadig en udfordring med både den måde, skolerne i dag tildeles penge på, og det beløb, der samlet er i posen sammenholdt med de generelt faldende elevtal. Der er behov for at kigge den overordnede tildelingsmodel efter i sømmene, mener skolebestyrelselsformanden.

Det ser lysere ud

På Tinglev Skole har Lyreskovskolens souschef, Morten Heilmann Sørensen, været konstitueret skoleleder siden årsskiftet. Også her hilses den ekstra, økonomiske hjælp velkommen.

- Det ser lysere ud nu. Det hjælper meget på, at det kan lykkes os at få 2019-budgettet til at balancere, siger han, men understreger, at det ikke ændrer på, at der skal rokeres om på resurserne for at få pengene til at række.

- Der er noget, der bare ikke vil være råd til at gøre længere, og vi er nødt til allerede nu at tænke ind, at vi ved, elevtallet falder yderligere i 2020, siger Morten Heilmann Sørensen, der dog tror på, at det på et tidspunkt vil kunne lade sig gøre at skabe et lille plus:

- Det skulle vi gerne, for der trænger til at blive gjort noget ved både udskolingen og mellemtrinnets lokaler. Det er den slags, det er svært at gøre noget ved, når tingene er, som de er lige nu.