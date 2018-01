Formand om drengegrupper: Vi skal hjælpe hinanden

Der er muligvis for få klubtilbud til de unge, mener formanden for social- og sundhedsudvalget i Aabenraa Kommune.

Aabenraa: Problemerne med to drengegrupper i Aabenraa, der de seneste måneder har gjort flere steder i centrum af byen til et utrygt sted at være, er også noget, der optager den nye formand for social- og sundhedsudvalget i Aabenraa Kommune, Karsten Meyer Olesen (S).

- Som udgangspunkt skal kommunen være et trygt sted at være, men jeg vil også gøre opmærksom på, at der ikke findes nogen let politisk løsning på problemet, siger Karsten Meyer Olesen.

De sidste måneder har de to drengegrupper blandt andet stået bag forskellige former for hærværk, chikane mod kostskoleelever, spytteri mod kunder ved Løvbjerg og vold mod en buschauffør. Det skal der ifølge formanden for social- og sundhedsudvalget gøres noget ved.

- Vi skal hjælpe hinanden, og der skal være opbakning fra forældrene. Hvis forældrene giver op, så har vi tabt, siger Karsten Meyer Olesen.